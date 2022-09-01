Kasap ve köpeğin ilginç arkadaşlığı

Bolu'da Aktaş Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Aşkar, bir yıl önce dükkânının önündeki yolda kaza tehlikesi geçirdi. Aşkar'a bir otomobil çarpacağı sırada, ara sıra beslediği bir sokak köpeği onu paçasından çekerek kurtardı. Hayatını kurtaran köpekle Mehmet Aşkar arasında dostluk başladı.

Aşkar, köpeğe 'Mahmut' ismini verdi. Her gün dükkâna gelen köpeğe et verip besleyen Aşkar, köpekle sohbet edip dertleştiğini ve kendisini dinlediğini söyledi.

KASAP İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU VİRAL OLDU

Kasap ile sokak köpeğinin arasında geçen dostluk videosu ise Bolu’da izlenme rekorlu kırıyor. Bir yıldır arkadaşlıklarının sürdüğünü belirten kasap Aşkar; “O benim hayatımı kurtardı ve o günden beri de aramızda dostluk başladı. Mahmut, her gün işyerimle gelip nasibini alır.

Bu arada da kendisiyle sohbet ederiz. O da bizim gibi can taşıyor. Onun sohbet etmek beni de rahatlatıyor. Hayatımı kurtarması bizim dostluğumuzu ortaya çıkarttı. Sosyal paylaşım sitesinden de paylaştığım video da büyük ilgi gördü” dedi.