Kasapoğlu’nu ziyaret ettiler

Haber: Uğur Balaban

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Bolu'da yapımı devam eden projeler ve yapılacak olan yatırımlar ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk”

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; “Milletvekili arkadaşım Fehmi Küpçü ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelerek ilimizde yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.