‘Kaşık Sapı’ tescillendi





Haber: Aysun Beykoz

​İlimizin şirin ilçesi Mudurnu’da “Kaşık Sapı” isimli mantı ile Coğrafi İşaretli Ürün olmaya hak kazandı. Ülkemizde her geçen gün önemi ve sayısı artan coğrafi işaretli ürünler listesine ilçemizden bir ürün daha dâhil oldu. Daha önce ilçede “Mudurnu Bal Kabaklı Gözleme”siyle Coğrafi tescil almıştı. Mudurnu’nun yemek ve sofra kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Mudurnu Kaşık Sapı, Mudurnu ile özdeşleştiği bilinmesine rağmen yakın çevre tarafından da sahiplenilmeye çalışılan bir gözleme çeşidi. Yöre halkının ısrarlı takibi sayesinde uzun uğraşlar sonucu MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın maddi destekleri ve Danışman olan Mesut Kaplan’ın danışmanlığında nihayet Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi.