Kaşıkla Verdiler Kepçeyle Aldılar

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammını açıkladı. Bu açıklamanın ardından KYK yurtlarına yüzde 80 zam yapılmasına öğrenciler tarafından tepkilere neden oldu.

Asgari ücrete gelen zamdan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleri gelen yüzde 80 zammı açıklaması şaşkınlıkla karşılandı.

Öğrencilerin Kredi ve bursu 850 TL iken verdikleri 375 ve 450 TL olan yurt ücretleri asgari ücret zammından sonra 700 ve 800 TL olacağı iddia ediliyor. Ayrıca öğrencilerin depozito ücretlerinde artış olup aradaki farkın 22 Temmuz 2022 ayında yatırılması isteniyor.