Kasım ayının ilk kar görüntüleri

Kasım ayının ilk kar görüntüleri ilimizin Seben ilçesinden geldi. 10 Kasım Çarşamba günü sabahı Mustafa Öztürk tarafından bembeyaz örtü fotoğraflandı.

Kasım ayının ilk kar görüntüleri


Haber: Uğur Balaban

Kasım ayının ikinci haftasında güneşli havalar yerini kar yağışına ve soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Kasım Çarşamba günü yurt genelinde havaların hissedilebilir derecede azalacağının tahmin edildiğini belirtmişti. Sabahın ilk saatlerinde ise Gölcük yolu üzerinden Seben’e gidilen yol bembeyaz örtü ile kaplandı. Yerden yüksekliği 5 santimetreyi bulan beyaz kar örtüsünün görüntülerini Pazar esnafı olan Mustafa Öztürk çekti.

Bembeyaz örtüyü gören Öztürk yolculuk esnasında aracını kenarı çekerek kar yağışı ile selfie yaptı.

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