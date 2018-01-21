Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “İstihdam Seferberliği” kapsamında Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını en fazla artıran iller, sektörler, firmalar ve odalara ödüller ve tebrik plaketleri veriliyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından istihdama yaptıkları katkılar dolayısıyla Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka’ya da plaketi verildi. Gerede TSO Başkanı Kaşka alınan tebrik plaketi ile alakalı olarak, “2018 yılının ilk ödülü... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından istihdam seferberliğine yaptığımız katkıdan dolayı layık görüldük.

Gerede TSO,yönetim kurulu ve Meclisimize üyelerimize iş dünyamıza teşekkürler” diye konuştu. ÇSGB ile TOBB’un gönderdiği plaket üzerinde ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlayan İstihdam Seferberliği’ne 2017 yılında yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.