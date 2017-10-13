Haber: BMA

Türkiye’nin Kişinev Büyükelçiliği ile işbirliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında TOBB heyeti, ilk olarak Moldova Cumhuriyetindeki Türk girişimcileri ile bir araya geldi. Türkiye Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç’ın da katıldığı toplantıda, Moldova’daki Türk girişimciler, Moldova’daki iş imkânları, iş yapma ortamı ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ziyaretin ikinci gününde, ilk olarak Moldova Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Plahotniuc ve sonrasında da Moldova Başbakanı Pavel Filip ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Moldova’daki yatırım imkanları ayrıntılı şekilde ele alındı ve Moldova’da yatırım yapmaya devam etmeleri için ve Türk yatırımcıları davet edildi. Moldova’daki iktisadi dönüşüm süreci ve gelecek reform planları hakkında bilgi verilerek, Türk iş dünyasının yatırım yapması yanında, deneyimlerinin paylaşılmasının önemine vurgu yapıldı. TOBB heyeti daha sonra, Moldova Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Kaşka ve Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea, iki ülke oda sistemleri arasındaki ikili ve EUROCHAMBRES çerçevesindeki işbirliği imkânlarını ele aldı, işbirliğinin önemi teyit edildi.

Başkent Kişinev’deki görüşmelerini tamamlayan TOBB heyeti, Gagauz özerk bölgesini de ziyaret etti. Gagauzya Başkanı Irina Vlah, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zahari ve öğrenciler ile bir araya gelen heyet, TİKA tarafından modernizasyonu yapılan Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi’ni de ziyaret etti.

Heyette, Kayseri SO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Nevşehir TSO Başkanı ve Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Van TSO Başkanı Necdet Takva ve Summo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora yer aldı.