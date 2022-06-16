Kaşka Moğolistan heyetini ağırladı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede TSO Başkanı ve Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Ersin Kaşka, Moğolistan heyetini ağırlayarak deri sektörü hakkında bilgi verdi. Kaşka’ya Türk heyetinde Gerede TSO Meclis Başkan Vekili Hasan Demirdaş ve TDSD Genel Sekteri Dr. Onur Görgün eşlik etti.

Türk ve Moğol iş insanlarının heyetine, Türkiye Moğolistan İş Forumu kapsamında üye firmalar olan Arba Kimya, Cevahir Deri, Çubukçuoğlu Deri ve Herkim gezdirildi. Firmalar gezilerek sektör hakkında bilgi verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022, 13:24