Kaskad sistemi dönüşümü ve kalorifer tesisatı tamiratı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNA SOSYAL TESİS VE HİZMET EVLERİ KASKAD SİSTEMİ DÖNÜŞÜMÜ VE KALORİFER TESİSATI TAMİRATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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