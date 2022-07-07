Katı atık toplama tesisinde de ilaçlama

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde titizlikle yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ederken hava sıcaklıklarının artmasıyla Katı Atık Toplama Tesisinde de haşere oluşumu ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan ilaçlama çalışmaları sıklaştırıldı. Her gün belirli saatlerde, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından atık toplama istasyonu ilaçlanıyor.

ARAÇLAR HER BOŞALTIMDAN SONRA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçların kullanıldığı çalışmalarda, şehirden toplanan çöpler boşaltıldıktan sonra araçlar özel solüsyonlarla dezenfekte edilip görevlerine devam ediyor. Böylelikle araçlar da şehrin çevre temizliğine ayrıca katkı sağlamış oluyor.