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Katı yakıt (kömür) satın alınacak

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Katı yakıt (kömür) satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kışlık Yakacak (Yerli-İthal Kömür) Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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​​​​​​​SU TANKERİ SATIN ALINACAKTIR
​​​​​​​SU TANKERİ SATIN ALINACAKTIR
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