Katil, Bolu’ya tatile gelmiş

Haber: G. Deniz Bakır

9 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde Semra Aysal (32), eşiyle birlikte gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken aşağıya düştü. Başlatılan soruşturma kapsamında eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Hakan Aysal, geçtiğimiz Kasım ayında tutuklandı. Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARISINI ÖLDÜRÜP ŞEHİR ŞEHİR GEZMİŞ

Hakan Aysal'ın tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı. Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyle tatil yapan Aysal'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda epey mutlu olduğu görüldü. İlk olarak Aydın'ın gözde tatil beldesi Kuşadası'na giden Aysal, 6 Haziran 2019’da Bolu’da ve 12 Temmuz 2020’de Abant’ta paylaştığı fotoğrafta gülümserken son derece keyifli görünüyor.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜ YERE DE GİTTİ

Aysal'ın 26 Ocak 2019'da eşini öldürdüğü Fethiye ile ilgili bir manzara fotoğrafı paylaşarak, "Bir zamanlar cennetim olan bir yer artık benim için güneşe sahip değil" diye yorum yapması dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla Türkiye turuna kaldığı yerden devam eden katil koca sırasıyla Bursa'yı, Ankara'yı, Kocaeli’ni gezdikten sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Özbekistan'ın en lüks otellerinden biri olan Taşkent'teki Hilton otelinde kalan Aysal, parayı hiç acımadan harcadı.

GÜNLÜĞÜ BİN 326’LIK ODADA KALDI

Aysal, günlüğü bin 326 lira olan otelin balkonundan arka plandaki şehir manzarasıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Aysal’ın, 1 Kasım 2019'da Alanya, 3 Kasım 2019'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla gittiği yerler belli oldu. 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak 2020'de Sakarya, 2 Şubat 2020'de Ankara, 17 Haziran'da Muğla Akyaka, 19 Haziran'da Ören, 20 Haziran'da Fethiye, 21 Haziran'da Antalya Kaş, 12 Temmuz'da Yalova ve 31 Temmuz'da Abant'a gitti. Aysal tatillerden fırsat buldukça da İstanbul'daki perde dikim atölyesinde çalışmayı ihmal etmedi.