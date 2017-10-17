İzmit Fethiye Caddesindeki bürosunda silahlı saldırı sonucu ölen avukat hemşerimiz Mehmet Samim Geredeli'nin katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ yakalandı. Sağ, İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanında eğlendiği esnada Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan katil zanlısı, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Avukat cinayeti ile ilgili daha önce iki kişi daha gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Zanlı Serhat Abdullah Sağ bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.