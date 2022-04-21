Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da ikamet eden 70 yaşındaki Mustafa Özdemir’ingeçtiğimiz aylarda oğlu ve gelini boşandı. Evlilik boyunca 70 yaşındaki Özdemir’in gelini alınan ev ve arabayı kendi üzerine yaptı.Bu durum karşısında kendini kaybeden ve hukuk mücadelesi başlatan Mustafa Özdemir, dava sürecinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ile görüşmek istedi. Başsavcı Osman Köse’nin yoğun programı nedeniyle Özdemir’in bu talebi kabul edilmedi. Sadece 5 dakika görüşmek istediğini belirten Mustafa Özdemir, Sakarya

Adalet Sarayı’nın önünden Ankara’ya doğru yürüyüş için yola çıktı.

“KATİL OLACAKTIM, KATLİAM YAPACAKTIM AİLE İÇERİSİNDE”

Bugün öğle saatlerinde Bolu’ya ulaşan Özdemir, Bolu Adalet Sarayı önünde Gündem TV ekranlarına açıklama yaptı. Mağdur olduğunu ifade eden Mustafa Özdemir, “Sakarya'dan geliyorum. Aile içi bir sorunum vardı. Aşamadığım bir sorunum. Katil olacaktım. Katliam yapacaktım aile içerisinde. Bu sorunu yapmamam için sabır ettim. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı'nda görüşme talep ettim. Kaç defaresmi yollardan müracaat etmişsem bir türlü beni alt savcılara gönderdi. Ben de alt savcılarına değil başsavcıyla görüşeceğimi talep etmeme rağmen, benle görüşmede benimle görüşmeyince ben de Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Sakarya Valiliğine müracaat ettim. ResmiYürüyüş belgemi aldım. Ben pazartesi günü saat ondan beri Sakarya Adliyesi'nden şu anda buraya kadar geldim.

“ALLAH'IM DA ONUN AİLE YUVASINI DAĞITSIN YANİ”

Özdemir konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Buradan Ankara'ya gidiyorum.Ankara'ya gideceğim. Adalet Bakanımla görüşeceğim. Cumhurbaşkanımla görüşeceğim. İçişleri Bakanımla görüşeceğim. Şayet görüşünceye kadar da orada oturma eylemi yapacağım. Şayet beni engellerlerse ölüm orucuna gideceğim. söylemek istediğim yalnız bir şey var. Bunu Cumhuriyet Savcısının eğer vicdanı varsa bunu izlesin yani. Ben nasıl ayaklarımın altı su topladı böyle eziyet çekiyorsam Allah'ım da onun çoluk çocuğunu berbat etsin. Yani ben nasıl böyle perişan olduysam Allah'ım da onun aile yuvasını dağıtsın yani. Bu söylediğimden de asla pişman değilim.”

“ONDAN SONRA DA BEN ALLAH'IN HUZURUNA GİDECEĞİM”

“Bir de şöyle bir olay var. Ben çoluk çocuğumla helalleştim. Evden çıktım. Bir daha geriye gelmeyeceğim. Ben Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızla görüştükten sonra artık Allah'ın huzuruna gidiyorum. Şimdi onu Adalet Bakanıma, Cumhurbaşkanıma ve İçişleri Bakanıma şikayet edeceğim. Ondan sonra da ben Allah'ın huzuruna gideceğim. Allah nasip ederse öyle karar verdim, öyle kendimi adapte ettim. O da vicdan azabı çekerek ömür boyu vicdan azabı çekecek. Ama vicdan varsa, ama bence vicdan yok yani.Aile içi bir sorunum. Aşamadığım bir sorunum vardı. Aile içi bir sorunum. Ben bir vatan Türk vatandaşıyım. Ben İsrailli değilim.Ben efendim bir Iraklı değilim, Suriyeli değilim. Ben Türk vatandaşıyım.”

”BEN NASIL BÖYLE PERİŞANSAM ALLAH BU SAVCIYI DA AYNEN PERİŞAN ETSİN”

“Sadece beş dakika görüşmeye. Talep ettim. Sade beş dakika derdimi anlatacağım. Beş dakikalık, Ona da söyledim. Beş dakika bir saniye sürmedi. Beş dakikayı geçmeyecek. Bana beş dakikasını ayırmadı. Benim vergilerim orada oturup da o zannediyor ki ben koltuğa oturdum. Ben sadrazamım zannediyor. Yani okulda halbuki başsavcı sana söylüyorum.O koltuğa nelere geldi geçti. Peygamberler geldi geçti. Atatürkler geldi geçti. İnönüler geldi geçti. Ondan sonra Demireller, Ecevitler, Turgut Özallar senin gibi neleri geldi geçti? Sende koltuktan kalkacaksın. Ben nasıl böyle perişansam Allah bu savcıyı da aynen perişan etsin. Söylediğimin arkasındayım. Özür dilemiyorum. Hapislerde çürüyeceğim. Zaten hapis yatma şansı yok. Çünkü hapis yatacak daha zamanı olmayacak. Allah'a yürüyeceğim buradan sonra. Hakk'a yürüyeceğim. Kararım bu.