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12 Ekim 2017 Perşembe
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    • Katil yakalandı

    KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde avukat Mehmet Samim Geredeli’yi ofisinde 4 kurşunla öldüren ve kayıplara karışan 3 kişiden 2'si yakalandı. Helen kayıp olan cinayet zanlısının ise cinayeti eski bir dava yüzünden işlediği iddia edildi.

    12 Ekim 2017 Perşembe 00:39
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    Katil yakalandı

    Haber; Gönül OLUTÜRK

    İzmit Fethiye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4. Kattaki Geredeli Hukuk Bürosu’na giden 3 kişi, avukat Mehmet Samim Geredeli’yle görüşmek istemişti. İlk kez huhuk bürosuna geldiği iddia edilen Serhat Abdullah S. İsimli şahsın, avukat Geredeli’nin odasına girdikten kısa bir süre sonra ise odadan 4 el silah sesi yükselmişti. Geredeli’yi silahla öldüren Serhat Abdullah S. ve yanındaki iki 3 kişi daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karışmıştı. Olayın ardından kaçan şahıslardan 2'sinin İstanbul Pendik'te yakalandığı öğrenildi.

    Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın büroya geldiğinde direk Geredeli’nin odasına daldığını ve içeride “20 yıl önce dedemin bir davasına bakmıştın. Bizi orada büyük bir zarara uğrattın” dediği, Avukat Geredeli’nin kimlik sorması üzerine şahsın belindeki silahı çekerek 4 el ateş ettiği öğrenildi.

    Öte yandan olayı gerçekleştirildiği tespit edilen tehdit ve şantaj suçundan 2007’de girdiği cezaevinden 2014 yılında tahliye olduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: KOCAELİ’nin, İzmit, Ilçesinde, Avukat, Mehmet

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