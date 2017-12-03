Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz günlerde ilimiz merkez köylerinden Yenicepınar’da, orman yolu üzerinde yarı çıplak ve kafasından darbe almış erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Murat Güler’e ait olduğu tespit edilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, Güler’in, Volkan M., Uğur Ö., Eray E. tarafından öldürüldüğü tespit etti. Şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı. Katil zanlılarının, Murat Güler’i cebindeki sahte paralar yüzünde öldürdüğü öğrenildi. Gözaltına Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., Jandarma’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SANIKLARIN AİLESİ KAPIDA FENALIK GEÇİRDİ

Oğullarının adliyeye sevk edileceğini öğrenen, sanıkların aileleri sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Sanık Volkan M.’nin ailesi, oğullarının kapıdan girişi esnasında fenalık geçirdi. Volkan M.’ye dokunmaya çalışan baba jandarma tarafından engellendi. Baba, sanık oğlunun kapıdan içeri girmesinin ardından yere yığılarak sinir krizi geçirdi. Sanık Volkan M.’nin anne ve babası, oğullarının kapıdan içeri girmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.