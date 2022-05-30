Katil zanlısının ifadesi herkesi şok etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

4 Aralık 2021 tarihinde Mudurnu’yu bağlı Yeniceşeyhler Köyünde yaptıkları içki aliminde 3 çocuk babası Güray Uzun’u(38) bıçakla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve Sağlık Mahallesindeki evinde yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan 20 yaşındaki Ferdi Gül’ün yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Jandarmalar eşliğinde mahkeme salonuna getirilen Ferdi Gül, savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini iddia ederek, ilginç bir savunma yaptı. Gül, savunmasında; “Olay akşamı kız arkadaşım, annesi, Güray Uzun, İsmail ve Tevfik ile birlikte içki içtik. Bir ara tuvalete gittiğimde Güray benim sandalyeme geçerek, kız arkadaşımın sırtına ve bacaklarına dokunuyordu. Bu yüzren kendisiyle tartıştık. Kız arkadaşım hava almak için dışarıya çıkarken, kapının önünde kız arkadaşıma yumruk atınca baygınlık geçirdi. Bu sırada Güray’da dışarıya çıktı. Kesinlikle kendisini ben öldürmedim. O sırada bir gölge gördüm ve o gölge uzun boylu bir kişiye aitti. Aramızda tek uzun boylu kişi İsmail Beyhan, Güray’ı o öldürmüş olabilir. Suçu benim üzerime atmaya çalışıyorlar Bu işi planlayarak yaptılar ve aleyhimde ifade verdiler” demesi başta mahkeme heyeti olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

Oğlunun öldürülmesi olayında sadece Ferdi Gülün’ün değil, içki alimi yapan herkesin suçlu cinayetten yargılanmasını isteyen Güray Uzun’un annesi Fatma Kaya’da; “ Oğlum hayvanlara bakmaya gidiyorum diye evden çıktı ve geriye ölüm habere geldi. Tanıklardan ve sanıktan davacıyım” derken, cinayete kurban giden Güray Uzun’un eşi Sevinç Uzun’da; “3 çocuğumla mağdur kaldım. Olay günü eşim bir saat dolaşıp geleceğim diyerek evden ayrıldı. Eşimin ölüm haberini muhtardan aldım. Bende hepsinden şikayetçiyim” dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan İsmail Beyhan ile Tevfik Arıkan ise Güray Uzun’un ölmeden önce kendisini Ferdi Gül’ün bıçakladığını, olay anında evde bulunan Yeter Tekçe’de, Ferdi’nin arabaya bindiğinde montunda kan lekeleri bulunduğunu, Güray’ı da bıçakladığını bana söyledi demesi, duruşma salonunda buz gibi bir hava estirdi. Olay günü cinayet zanlısı Ferdi Gül ile sevgili olduklarını ve bu olaydan sonra ayrıldıklarını belirten M.S.Ç.de, “Güray uzun bana hakaret ederek, yüzüme yumruk attı. Baygınlık geçirdim. Bu olaydan önce ben cep telefonumdan eski resimlerime bakıyordum. Güray’da bunu fark edip o da fotoğraflara bakarak; ‘Çok güzelmişsin ama annen senden daha güzelmiş’ diyerek hakarette bulundu. Ayıldığımda Güray, Ferdi’yi dövüyor ve yerde sürüklüyordu. Cinayeti Ferdi’nin işlediğini görmedim ve duymadım da. Araba’da Ferdi bıçaklama olayından bahsetmedi” demesi bir kez daha ortalığın gerilmesine neden oldu. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.