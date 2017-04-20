HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, geçtiğimiz yıl 21 gün boyunca haber alınamayan ve 21 günün sonunda ormanlık alana gömülü cesedi bulunan zihinsel engelli Erhan Gümüş’ün katilleri bugün hakim karşısına tekrar çıktılar. Mahkemede, Gökhan Ç. Dosyadan ayrılmak ve tek başına yargılanmak istediğini belirtirken, Ömer Ş. ise, suçu üstüne alması için önce tehdit edildiğini daha sonra da kendisine para teklifinde bulunulduğunu ifade etti. Sanıklardan Ömür B., suçu kabul ettiğini, vicdanen rahatsız olduğunu ve adalete sığındığını söyledi.