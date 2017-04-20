banner133

banner128

banner101

20 Nisan 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Katiller için karar günü belli oldu

    Bolu’da, 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş’e işkence ettikten sonra öldüren Ömür B., Ömer Ş. ve Gökhan Ç. Hakkında verilecek cezanın görüleceği duruşmanın tarihi belli oldu.

    20 Nisan 2017 Perşembe 21:09
    Bu haber 96 kez okundu
    Katiller için karar günü belli oldu
    HABER: FARUK ÇİDEM
    Bolu’da, geçtiğimiz yıl 21 gün boyunca haber alınamayan ve 21 günün sonunda ormanlık alana gömülü cesedi bulunan zihinsel engelli Erhan Gümüş’ün katilleri bugün hakim karşısına tekrar çıktılar. Mahkemede, Gökhan Ç. Dosyadan ayrılmak ve tek başına yargılanmak istediğini belirtirken, Ömer Ş. ise, suçu üstüne alması için önce tehdit edildiğini daha sonra da kendisine para teklifinde bulunulduğunu ifade etti. Sanıklardan Ömür B., suçu kabul ettiğini, vicdanen rahatsız olduğunu ve adalete sığındığını söyledi.
    Cezaevinden getirilen 2 tanığın da dinlendiği mahkeme sanık avukatlarının süre istemesi nedeniyle 5 Mayıs tarihine ertelendi. 5 Mayıs 2017 Cuma günü Erhan Gümüş’ü öldürdüğü iddia edilen sanıklar için mahkeme heyeti karar verecek.                        
    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 30, Yaşındaki, Zihinsel, Engelli

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OTİZM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇAĞA” LILAR “BAL” LILAR …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129