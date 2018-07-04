Haber: Esra Öztürk

Son on yılda çocuk istismarlarının ve cinsel tacizlerin inanılmaz derecede artış gösterdiğini vurgulayan Işın’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye kaybolduktan sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir, sekiz yaşındaki Eylül için ağlıyor.

Hepimizi derinden yaralayan bu ölümler vicdanları sızlatmıştır.

Son on yılda çocuk istismarları ve cinsel tacizler inanılmaz artış göstermiştir.

Çocukları korumakla ilgili yasa tasarısı iktidar partisinin oyları ile reddedilmiştir.Oysa ki çocukları korumak devletin görevidir.Saçının teline kıyamadığımızı evlatlarımız kirli eller tarafından katledilmektedir,buna hangi can dayanır!

Bu işin sorumluları “bir kereden birşey olmaz” diyenler çocuk yaşta evlilik vaazları verenler,göz göre göre artan şiddete göz yumarlardır!

Çocuklarımızı on altı yıldır koruyamayan bu iktidar neden görmezden geliyor bu gerçekleri!Bu acı faturayı masum çocuklar kadınlar ödüyor!Akıl almaz fetvalar verenler altı yaşında ki çocuk evlenebilir diyen zihniyet onları cinsel obje olarak göstermektedir.Ensar vakfında çocuklara tecavüz edilirken susan suçluları koruyanlar evlatlarımızı nasıl koruyabilir!

Evlatlarımızdan değerli neyimiz var onların kılına gelecek zarar bizleri derinden yaralamaktadır.

Biz kadınlar anneler siyaset üstü gördüğümüz bu yarayı bir an önce sarmak iyileştirmek için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.

Toplumu ayrıştırmayı göze alanlar ne yazık ki bu acı tabloyu görmezden gelenlerdir!Katilleri tecavüzcüleri kurtarmak için iyi hal indirimleri uygulayanlar küçüğün rızası var diyenler bu vebalin altında kalmalıdır!”