Katırcılar Han’ı yerinde kalıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın 31 Mart seçimleri öncesi yolun genişletmesi için Katırcılar Hanı’nı yıkıp aynı bölgede 7 metre geriye çektirilerek yeniden inşa edilmesi çabaları kamuoyundan gelen tepkiler üzerine mahkemeye taşınmıştı. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Belediye isteğine göre verdiği, kültürel ve tarihsel büyük öneme sahip olan Katırcılar Hanı’nın yok olmasına neden olacak karar, Bolu Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar “Bolu Platformu kurucu derneklerimizden, “Sebilci Bolu Kültür Derneği” tarafından tarihi Katırcılar Hanı’nın, yıkmadan yerinde korunması için açılan dava olumlu yönde sonuçlanmıştır. Mekkare kültürünün (Osmanlı nakliye sistemi) Bolu’daki örneği olan Katırcılar Hanı’nın, eski işlevinde restore edilmesi ve Bolu kültürüne katılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak proje ve uygulama çalışmalarına katkı sunmak üzere; Bolu Platformu bünyesinde faaliyette olan Tarih, Kentsel Tasarım ve Turizm Kurullarında çalışan, gönüllü uzman bir ekip oluşturduk. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde ekibimizin ön çalışmalarını; yerel yönetim, destekleyici paydaşlar ve Bolu halkı ile paylaşacağız” dedi.