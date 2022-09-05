Katliam gibi kazada ölü sayısı arttı



Haber: C. Kutay Aykan

TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede gişelerinde beton bariyerlere adeta ok gibi saplanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

BETON BARİYERLERE ADETA OK GİBİ SAPLANDI

Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sonrasında gelen bilgilere göre, kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaş, hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.