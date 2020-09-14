Katliama mahkeme ‘dur’ dedi

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri Temmuz ayında belirlendi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı. Açılan ihale kapsamında ilimiz Bolu’da ise 16 kızıl geyik, avlanmasına izin verilen türler arasında yer aldı.

HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan ihaleye karşı hayvanseverler ayağa kalktı. Ülkemizin dört bir yanından birçok hayvansever Bakanlığa tepki göstererek ihalenin iptali için yetkililere çağrıda bulundu. Başlatılan sosyal medya ve imza kampanyaları sonrası harekete geçen Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, BOLHAYKO ve BOLPATİ dernekleri ile Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

MAHKEME KATLİAM İHALESİNE ‘DUR’ DEDİ

Hayvanseverler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına karşı Bolu İdare Mahkemesinde açılan dava, sonuçlandı. Mahkeme kararında Tarım ve Orman Bakanlığından söz konusu ihaleyle ilgili olarak hayvanların ihaleyle avlanmasına ilişkin hangi kriterlerin alınarak kotaya dahil edildiği, ihaleye konu geyiklerin hangi sebeplerden ötürü popülasyon dışına çıkartılmak istendiğine ve ihaleyle alakalı tüm detayları açıklamalarını istendi. Mahkeme kararında konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığından cevap gelene kadar ve yeni bir karar verilinceye kadar söz konusu “işlemin yürütmesinin durdurulmasına” karar verdi. Mahkeme kararına karşı Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği cevap bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, 12:09