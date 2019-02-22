Katliamın sanıkları hakim karşısında

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay, 2018 yılının Şubat ayında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde meydana geldi. Daha önce de aralarında tarla yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında kavga çıkmıştı. İki aile arasında çıkan kavga sonucunda Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç hayatını kaybederken, Soner ve Mehmet Büyüktopaç yaralanmıştı. Yaşanan olayda Ayhan Büyüktopaç, Emine Büyüktopaç, Taşkın Büyüktopaç ve Zekiye Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç, Hasan Büyüktopaç, Mustafa Büyüktopaç ve Onur Büyüktopaç tutuklanmıştı.

Olayın bugün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında Zeki Büyüktopaç “Kasten öldürme, Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, Onur Büyüktopaç “Kasten öldürme, Korku kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme, Kasten öldürmeye teşebbüs, Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya aşıma veya bulundurma, Silahla tehdit”, Hasan ve Mustafa Büyüktopaç'da “Kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA KAVGA İLE BAŞLADI

Duruşma öncesi aralarında husumet bulunan iki ailenin bir araya gelmesi sonucu kavga çıktı. Duruşma salonunun önünde çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Duruşma başladıktan sonra da süren sözlü tartışmalar sonucunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

“NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİL, ÇOCUKLARIMI VE KENDİMİ KORUMAKTI”

Mahkeme heyeti savunmasını yapmak üzere ilk olarak 4 kişiyi öldürdüğü iddiası ile yargılanan sanık baba Zeki Büyüktopaç’a söz verdi. Savunmasında niyetinin öldürmek değil, çocuklarını ve kendini korumak olduğunu söyleyen Zeki Büyüktopaç, “Olay günü koyunlarımı otlatmaya gitmiştim. Geldiğimde 2 aile kavga ediyordu. Oğullarımı yerde yatarken vurduklarını gördüm. Yanımda koyunlarımı otlatmaya giderken taşıdığım silahım vardı. Önce havaya 2 el ateş ettim. Etki etmedi. Bunlar beni daha önce bıçaklamışlardı. Silah sesini duyunca bana saldırmaya başladılar. Bende kendimi ve çocuklarımı korumak için rastgele yere doğru ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Onlar da bana sopayla saldırdılar. Hatta benim de olay yüzünden kolum kırıldı. Ayhan Büyüktopaç ‘Öldürelim bunu gitsin. Daha önce yaralı kurtuldu. Bu sefer sağ bırakmayalım’ dediğini duydum. Oğlu Taşkın da ‘Tamam babam öldürelim’ dedi. Ellerindeki keserlerle bana vurmaya başladılar. Metin Büyüktopaç da bana sopayla saldırmaya başladı. Ben ateş edince Ayhan’ın yere düştüğünü gördüm. Düştüğünde bana hala küfürler ediyordu. Sinirle ve susturmak için elimdeki silahın kabzası ile 3-5 kez vurdum. Sonra oğlum Onur yanıma geldi. ‘Ne yapıyorsun?’ baba deyip elimdeki silahı aldı. Olay sırasında kayınbabam Hasan Büyüktopaç’ın iddia edildiği gibi ‘Öldürün bunları, hepsi gitsin’ dediğini hatırlamıyorum. Tekrar söylüyorum niyetim öldürmek değil, çocuklarımı ve kendimi korumaktı. Öldürmek istesem mermim vardı. Metin ve oğlu Soner’i de öldürebilirdim Olaylardan dolayı çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

“TAŞKIN’IN KESERLE, TORUNUM ONUR’A VURDUĞUNU GÖRDÜM”

İkinci olarak dinlenen sanık Zeki Büyüktopaç’ın kayınpederi 77 yaşındaki Hasan Büyüktopaç, “Olay günü evin çatısını tamir ettirmek için usta çağırmıştım. Biz tamir işi ile uğraşırken, evin önünde bir arabanın durduğunu gördüm. Bunun üzerine aşağı indim. Yolun kenarında bulunan odunları kenara çektim. Sonra araba biraz ilerledi ve durdu. İçinden Ayhan ve oğlu Taşkın çıktı. Bana yolu ‘Yolu daraltma’ dediler. Bende Ayhan’a, ‘Yolu daraltmıyorum. Ben de kullanıyorum’ dedim. Sonra da Taşkın’a ‘Babanı da al git’ dedim. Bu konuşmalardan yarım saat sonra Mehmet Büyüktopaç, elinde bastonu ile evimin önüne geldim. Bana ‘Ne yapıyorsun’ diye sordu. Ben de bir şey olmadığını söyledim. Bunun üzerine Mehmet bana küfür etti, ben de duymamazlıktan geldim. Bu sırada Mehmet ile konuştuğumu gören torunlarım yanıma geldi. Sonra baktım benim torunlarım geldiğini gören Ayhan, Emine, Taşkın, Zekiye ellerinde sopalarla yanımıza geldiler. Ardından Ayhan ve Taşkın torunlarıma saldırdı. Taşkın’ın keserle, torunum Onur’a vurduğunu gördüm. İkinciyi göremeden tansiyonum düştü kenara yığıldım. Bir ara kendime geldim. Torunum Onur’un 2 el havaya ateş açtığını gördüm. Ne yaptığını sordum o da ‘Milleti toplamak için’ dedi. Ben damadım Zeki’nin bile geldiğini görmedim. Kimin kime vurduğunu, kimin kime ateş ettiğini görmedim. Kimseye de ‘Öldürün bunların hepsini gitsin’ diye bir cümle kullanmadım. Kendimde olsaydım böyle bir olayın olmasına asla müsaade etmezdim. Olayla ilgili hiçbir ilgim yok. Torunlarımın ellerinde bir şey görmedim” dedi.

Mahkeme heyeti diğer sanık ve müştekilerin dinlenmesinde önce duruşmaya ara verdi.