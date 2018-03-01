Haber: Semih Baykal

Seben ilçesi Çeltikdere köyünde Cumartesi günü, 2 ailenin evlerinin arasındaki odunluğun çatısının yola engel olarak traktör geçişini zorlaştırdığı gerekçesiyle Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Büyüktopaç ailesinin evinin penceresinden silahla ateş açıldı. Ayhan Büyüktopaç ile eş Emine, kız kardeş Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğen Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Olay sonrası yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç’ın sopa darbeler ile diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi. Olayın ardından, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 8 kişiden Baba Zeki, oğulları Onur ve Mustafa ile Dede Hasan Büyüktopaç, Babaanne Hatice Büyüktopaç olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur Büyüktopaç, Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Büyükanne Hatice Büyüktopaç ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.