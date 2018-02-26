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    • Katliamla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

    Bolu’nun Seben İlçesinde arazi meselesi yüzünden 4 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

    25 Şubat 2018 Pazar 22:06
    Bu haber 803 kez okundu
    Katliamla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
     Haber: Kasım Şahin

    Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde iddiaya göre amca çocukları olan Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlenerek 2 aile arasında kavga çıkmış. Kavgada Zeki Büyüktopaç'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanında getirdiği tüfek ile ateş açmıştı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca kavgaya karışan dede Mehmet Büyüktopaç ile oğlu Zeki ve torunları Onur, Hatice ile Mustafa da kavga sırasında aldıkları sopa darbeleri ile yaralanmıştı. Olay ardından Onur Büyüktopaç, Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

    GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 8’E ÇIKTI

    Edinilen bilgilere göre, katliamla ilgili Jandarma ekipleri Onur Büyktopaç’ın yanı sıra 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili Mustafa Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç, Hatice Büyük Topaç, Ayşe Büyüktopaç, ,Hasan Büyüktopaç, Olayda yaralanan Soner Büyüktopaç ve Mehmet Büyüktopaç’ta gözaltına alındı.  Gözaltına alınan toplam 8 kişiden 6’sı ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilirken, tedavileri devam eden Soner ve Mehmet Büyüktopaç hastanede gözaltında tutuluyor. Şahısların sabah İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınacak. Onur Büyüktopaç ifadesinin ardından birden fazla kişiyi öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk edilecek.

    18 KOVAN BULUNDU

    Edinilen bilgilere göre olay yerinde yapılan incelemelerde 18 kovan ve kovanların içersinde ise kuş avlamak için kullanılan mermiler bulunduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Seben, İlçesinde, Arazi, Meselesi

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