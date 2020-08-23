Kavak, “Birlikten kuvvet doğdu”

Haber: BMA

Seben Taşlıyayla Göleti Sulama Projesi temeli geçtiğimiz gün atıldı. Temel atma törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’nün yanı sıra İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Belediye Başkanı Fatih Kavak ve çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.

“BİR HAYAL ÜRÜNÜYDÜ SEBEN GÖLÜ BİZİM İÇİN”

Seben’in tarımsal gelişimine büyük katkı sağlayacak olan proje ile ilgili Belediye Başkanı Fatih Kavak açıklamalarda bulundu. Başkan Fatih Kavak, “DSİ tarafından ‘Seben Gölü Derivasyon Tüneli İşe Başlama Töreni’ ile ilçemiz tarihi bir gün yaşadı. Bir hayal ürünüydü Seben Gölü bizim için... Her anlamda ilçemizin kaderini değiştireceğine inandığımız bizden sonra gelecek olan evlatlarımıza kabuğunu kırmış, gelişmiş, tarihi, doğası, tarımı ve turizmi ile tüm Türkiye ye adını duyuracak bir Seben içindi tüm çabamız” dedi.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU”

“Nasıl yapabiliriz” diye ellerini başlarının arasına alıp düşündüklerini ifade eden Başkan Kavak açıklamasında ayrıca, “Daha genç bir delikanlıyız o zamanlar. Göl yapılsın diye imza topluyoruz. Sözümün geçtiği, sevildiğimi düşündüğüm abilerimin, amcalarımın kapısını çalıyoruz arkadaşlarla. Bize güldüler boş işlerle uğraşmayın diye. İşte o gün anladık ki doğru yoldayız. Karşımıza bir kapı duvar oldu diye diğer kapıları çalmaktan vazgeçmedik. Şimdi bakıyorum ve ‘nereden nereye’ diyorum. Bir göl yapılsa diye çıktığımız yolda bugün kıymetli büyüklerimin desteği ile Seben Gölünden Seben Ovasının Sulama Projesinin temelini attık. Ne için? Seben Ovasında 32 bin dekar alan sulansın, kuru tarımdan sulu tarıma geçilsin, sadece Bolu’ya değil Tüm Türkiye ye meyve sebze deposu olsun diye. Sayın Cumhurbaşkanımız desteği, Bakan yardımcımız, Milletvekillerimizin gayretinin bir ürünüdür, bugün bu eser. Biz sizlerin desteği sayesinde Seben için çalışmaktan, hayal edip başarmaktan hiç vazgeçmedik. Doğanın cenneti, Bolu’nun Çukurova’sı diye tabir ettiğimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Evet bugün daha iyi anladık. Birlikten kuvvet doğdu!” ifadelerini kullandılar.