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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Kavakcı mahkûmlarla görüştü

    AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek, mahkumlarla görüştü. Ziyarette açıklamalarda bulunan Kavakçı bakın neler dedi.

    05 Ocak 2018 Cuma 08:18
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    Kavakcı mahkûmlarla görüştü

    Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavakcı, cezaevindeki mahkumları ziyaret etmek ve cezaevi şartlarını görmek için Bolu'ya geldiklerini söyledi. Özellikle 28 Şubat'ın yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde 28 Şubat sürecinde mahkum olanları ziyaret etmek istediklerini belirten Kavakcı, "Bu süreçte mahkum olmuş kardeşlerimizi ziyaret edip onlarla dertleşmek, hasbıhal etmek istiyoruz. İnşallah ziyaretimiz hayırlara vesile olur. İnsan Hakları Başkanlığı olarak rutin yaptığımız ziyaretlerden birisini gerçekleştirdik. 28 Şubat kararlarıyla mahkûm olan kardeşlerimizi ziyarete geldik. Onlarla biraz hasbıhal ettik, dertleştik. Yaşamış oldukları o zorlu süreci beraber tekrar hatırladık. 28 Şubat'ın sembol isimlerinden Yakup Köse ile aynı suçlama ile Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmış bazı kişiler de bize eşlik etti. Onlar da 28 Şubat dönemini en ağır şekilde yaşadı" dedi.

    Halen cezaevinde bulunanlar için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini dile getiren Kavakcı, 28 Şubat'ın Türkiye için çok zorlu bir süreç olduğunu aktardı. Kavakcı, "İnsanların 'irticacı' diye etiketlendiği, genç yaştaki çocukların insan hakları ihlaline uğradığı ve hapse atıldığı, başörtülü kızların sokaklarda sürüklendiği, insanların hayatlarının üzerinden silindir gibi geçildiği bir dönemdi. 28 Şubat dönemiyle bu süreçle yüzleşiyoruz ve sürmekte olan mağduriyetler varsa bunları hukuk çerçevesinde ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada bizim için verimli bir ziyaret oldu" diye konuştu.

    Ravza Kavakcı, cezaevinde bulunan 28 Şubat mağdurlarının tahliyeleriyle ilgili hukukçularla konuşup istişare etmeleri gerektiğini anlatarak, cezaevinde bulunanların tekrar yargılanmaları konusunda neler yapılabilir konusunda çalışma gerçekleştireceklerini bildirdi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İnsan, Haklarından, Sorumlu

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