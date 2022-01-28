Kavga ihbarı polisi alarma geçirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vegas Kafe isimli kafeye yaklaşık 40 kişilik bir grup öğrencinin girdiği ve kavga çıkması ihtimalinin çok yüksek olduğu ihbarı üzerine, haber merkezinin anonsuyla olay yerine çok sayıda yunus ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerine geldiğini öğrenen kalabalık genç grubu kafeden dışarıya çıktılar. Polis gençlerin kimliklerini alarak sorgulama yaptı. Kavga olayının olmaması olayın sevindirici tarafı olurken, polis ekip araçlarının yol ortasında kalmasından dolayı Valilik yönüne gitmek isteyen bir sürücünün sürekli olarak klakson çalması esnafları ve vatandaşları sinirlendirdi. Klakson çalan sürücü, kendisine kızan vatandaşlara da arabadan inerek tepki göstermesi, sinirleri gerdi. Yapılan sorgu sonrası kavga olayının gerçekleşmediği öğrenildi. Ancak, bu dakikalar vatandaşlar tarafından heyecanla seyeredildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 16:49