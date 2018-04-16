Haber: Kasım ŞAHİN

14 ER 830 plakalı minibüsün sürücüsü Hitit Sokak girişindeki yaya geçidine aracını park edince bir anda trafik allak bullak oldu. Yaya geçidine bırakılan araç hem yayaların yolunu kapattı hem de trafik akışını engellendi. Bir anda Hitit Sokak’tan İzzet Baysal Caddesine araçlarıyla çıkmak isteyen sürücüler dakikalar süren bekleyişe mecbur bırakılırken, aracı trafik akışına kapatan sürücüye büyük tepki gösterdiler.

Geçiş yolunun kapalı olması nedeniyle araç trafiğine kapanan yolda kalan bir sürücü aracından çıkarak, yaya yoluna aracını çekip, giden ve dakikalar sonra araç başına gelen sürücü ile tartışmaya başladı. Ağız tartışması kavgaya dönüşmeden önlenirken, hem suçlu hem de güçlü olduğunu ispatlamaya çalışan uyanık minibüs sürücüsü ise pati çekerek, olay yerinden uzaklaştı.