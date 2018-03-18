Dün akşam saatlerinde 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından İzzet Baysal Caddesinde Güler 1 İşhanı önünde önce küfürleşmelerle başlayan taraftar kavgası meydan muharebesine dönüştü. Onlarca kişinin birbirine girdiği kavgayı polis ekipleri zorlukla yatıştırabildi. Maç bittikten sonra İzzet Baysal Caddesinde karşı karşıya gelen Boluspor ve Galatasaray taraftarları arasında büyük kavga çıktı. Kavga başladıktan sonra olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya göreve yeni başlayan yunus timleri müdahale etti. Timlerin müdahalesinin yetersiz kalması nedeniyle olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Derbi karşılaşmasının taraftarlarından birisi olmayan Boluspor taraftarının neden kavgaya karıştığı ve olayın neden bu denli büyüdüğü anlaşılamadı.