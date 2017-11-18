Haber: Semih BAYKAL

Alınan bilgiye göre, Emre Ş. ile Muharrem D. aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Selami A'nın Köroğlu Mahallesi Avcı Sokak'taki evine gitti. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Bu sırada yaşanan arbedede Emre Ş. sırtından, Muharrem D. ise göğsünden ve boynundan, kavgayı ayırmaya çalışan Selami A'nın ablası Seher A. da elinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Selami A'nın yakalanması için çalışma başlattı.