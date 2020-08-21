Kavgayı, havaya ateş açarak ayırdılar

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, akşam saatlerinde Köroğlu Mahallesi Bora Sokakta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Sokağa taşan kavgada iki ailenin bireyleri arasında yumruklar havada uçuştu. Mahalle sakinlerinin kavgayı ihbar etmesi üzerine kısa sürede sivil ekipler, yunus ekipleri ve bekçiler olay yerine geldi. Tarafları sakinleştiremeyen polisler, havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Uzun süre devam eden kavgada aileler emniyet güçlerinin uğraşları sonucu güçlükle sakinleştirilebildi. Emniyet ekiplerince, olayla ilgili gözaltılar yapıldı.