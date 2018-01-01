Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu 2018 yılına Suriyeli gençler ile Bolulu genceler arasında çıkan küfür etme tartışmasıyla girildi. Kardelen Meydanındaki süs havuzun yanında eğlenmeye çalışan bir grup Suriyeli gencin kendilerine ağza alınmayacak küfürler söylediğini iddia eden Bolulu gençler Suriyeli gençlere saldırmak istedi.

Bu durumu fark eden polis yelekleriyle çevre güvenliğini sağlamaya çalışan görevli polisler hemen Bolulu gençlere müdahalede bulunarak onları bölgeden uzaklaştırdı. Bazı Bolulu gençler ısrarla kavgayı büyütmek istemeye çalışsa da bunda başarılı olamadılar. Polislerin geniş güvenlik önlemi alması olayların büyümesini engellerken Suriyeli gençler ise genç saatlere kadar eğlencelerini sürdürdüler.