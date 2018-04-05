Haber: Gönül Olutürk

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı ekiplerce her gün rutin olarak ilimiz genelinde bulunan ışıklı kavşaklarda yapılan kırmızı ışık ihlali uygulamaları sonucu 150’nin üzerinde araca trafik cezası kesildi. Kesilen cezaların toplam tutarının 35 bin liranın üzerinde olduğu belirtildi. 1 Ocak 2018’de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni trafik cezaları yönetmeliğinde 2018 yılında kırmızı ışıkta geçmenin cezası geçen yıla göre % 15 daha fazla miktarda uygulanmaya başladı. Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 14,47 zamlı olan yeni kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1 Ocak 2018'den itibaren 235 lira olarak kesilmeye başlandı. Her gün ilimizde iki farklı kavşakta rutin kırmızı ışık ihlali uygulaması yapan trafik ekipleri uygulamanın devamlı süreceğini belirtti.

Son yapılan rutin denetimlerle birlikte ilimizde kırmızı ışık ihlallerinin hızla azaldığı ve kırmızı ışık ihlali sonucu yaşanan kazalarda da sayısal anlamda düşüş olduğu belirtildi. Trafik kurallarında en çok ihlal edilen kural olan kırmızı ışık ihlallerinin önüne geçilmesinde uygulamaların büyük yararı olduğu öğrenildi.