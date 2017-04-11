Olay gece saatlerinde meydana geldi. Bahçelievler altgeçidini geçtikten sonra ki ilk kavşakta 14 GF 326 plakalı otomobil ile 14 S 0244 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken o sırada yoldan geçmekte olan 3 yaya kıl payı minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.
Kazada isimleri belirlenemeyen servis sürücüsü ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandılar.
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