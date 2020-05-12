Kavurucu sıcaklar geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etmiştir. Bölgemiz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu hafta boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor, bölgenin kuzeyinin ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin ise açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü bölgenin kuzey kesimlerinde ve il geneli bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bolu’da hava sıcaklıkları bu hafta hissedilir derecede artacak. Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ilimiz için vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.