Kaya Evleri, tatilcilerin gözdesi haline geldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Seben ilçesinde bulunan Solaklar Kaya Evleri, salgın döneminde kalabalıktan uzaklaşmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekiyor. İlçenin Solaklar köyü mevkisinde Frigler tarafından bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan 4 katlı kaya evlerin turizme kazandırılması için yaklaşık 13 yıl önce başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaya Evleri restore edilerek ilçenin turizm potansiyeli artırılırken, bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana, kaya evlerinin benzeri 3 mağara ev, 8 bungalov ve 1 taş restoran inşa edildi. Kayaların basit el aletleri kullanılarak oyulmasıyla inşa edilen taş evler ile bungalovlar, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe tatil yapma imkanı sunuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalıktan uzakta daha izole bir ortamda tatil yapmak isteyen ziyaretçiler nedeniyle Seben'deki taş ve bungalov evlere ilgi her geçen gün artıyor.

Seben, Solakla Kaya Evlerinin yanı sıra Kınıkçı Kanyonu, Hocaş Fosil Ormanı, Çeltikdere Kilisesi ve Seben Gölüyle de doğaseverlerin, yürüyüş ve diğer doğa sporuyla uğraşan sporcuların ilgi odağında bir ilçe konumunda. Çevre illerde yaşayan, şehirlerin kabalık ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi haline gelen Seben’de, turizmin geliştirilmesi için yeni projeler hayata geçirilmek için bekliyor.