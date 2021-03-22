Kaya’dan Allar’a teşekkür ziyareti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü’nün teklifi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından alınan kararla; BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu’na Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne ise Moda ve Tekstil Bölümü açılması uygun bulundu.

KAYA’DAN ALLAR’A HEDİYE

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferudun Kaya da Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a yeni bölümler için teşekkür ziyaretinde bulundu. Ferudun Kaya, “Her iki okula kazandırılan bölümlerimiz, sadece bugün değil her zaman yanımızda olan ve ilettiğimiz hiçbir isteği geri çevirmeyen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ediyorum” dedi. Kaya ayrıca Başkan Allara bir hediye takdim etti.

ALLAR: “EĞİTİME DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “AİBÜ Gerede Meslek Yüksekolumuza yeni açılan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü ve AİBÜ Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültemize yeni açılan Moda ve Tekstil Bölümü nedeni ile ve bugüne kadar gerek Yüksekolumuza, gerekse Fakültemize verdiğimiz desteklerden dolayı; Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ferudun Kaya hocamız ziyaretimize gelerek, şahsıma hediye takdim etti. Yeni bölümlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, eğitime desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 11:14