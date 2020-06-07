Kayaevleri tekrar faaliyete geçti

Haber: BMA

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayında faaliyetlerine ara veren Seben Kayaevleri “Kontrollü Sosyal Hayat” kuralları çerçevesinde ile yeniden hizmet vermeye başladı. Seben ilçesine 4 km uzaklıkta bulunan Seben Kayaevleri tüm tedbirler alınarak 1 taş restorant, 8 bungalow, 2 mağara ev ile doğa sever tatilcileri ağırlamaya hazır hale getirildi.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİMİZİ ALARAK YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADIK”

Hayata geçirilen normalleşme adımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Ülke olarak da Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu zorlu süreçte Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat politikası kapsamında normalleşme sürecine girerken yaz aylarının da gelmesiyle birlikte vatandaşlar da tatil planlarını yapmaya başladılar. Biz de Belediyemiz bünyesinde işletmekte olduğumuz Tarihi Solaklar Kayaevlerindeki taş restorantımız, bungalow ve mağara evlerimiz ile sosyal mesafe, izolasyon ve hijyen noktasında gerekli önlemlerimizi alarak yeniden hizmet vermeye başladık. Serpme köy kahvaltısı, yöresel lezzetler, ızgara çeşitlerinden oluşan menümüzde özellikle memleketimizin ürünlerini kullanmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Seben Belediyesinden yapılan açıklamada ise kayaevleri ve diğer hizmetler ile ilgili detaylı bilgi için vatandaşların 0374 411 30 43 ve 0537 527 39 93 numaralı telefonlardan, www.sebenkayaevleri.com internet adresinden iletişim kurabileceği belirtildi.