Kayağı ‘sıcak’ çarptı

Haber:C.Kutay Aykan

Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi 2020’nin ilk aylarından bu yana koronavirüsle mücadele halinde. Alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla koronavirüse karşı başarı yakalanmaya çalışılıyor. Ancak son dönemlerde koronavirüs tehlikesi dışında yaşanan yüksek sıcaklıklar başta kuraklık olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı en büyük etki ise kayak bölgelerinde görülüyor. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle turist sayılarından büyük düşüşlerin görüldüğü kayak bölgeleri, ocak ayı gelmesine rağmen henüz yağmayan kar sebebiyle de zor süreçler yaşıyor. Bazı bölgelerde kar makineleri ile pistlerde kar oluşturulsa da kar yağışının olmaması ve pandemi kısıtlamaları bölgelerdeki işletme sahiplerini kara kara düşündürüyor.

Kartalkaya’da da benzer bir durum yaşanıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, “Bölgede 5 otel var, 3’ü hala kapalı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kayak yapmaya müsaade çıkmadı. Bu kısıtlamalara kar yağışı olmaması da eklenince bölge bir hayli etkilendi. 15 Ocak sonrasında bölgedeki kapalı otellerin açılması yönünde planımız var. Eğer pandemi kısıtlamaları gevşetilir, kar yağışı da başlarsa kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kayak turizmi müşterisinin genelde hafta sonu kayak yapmayı sevdiğini söyleyen Kaya Holding Bolu Bölge Koordinatörü Yusuf Avcı, “Son dakikada gelen pist yasakları nedeniyle insanlar bölgeye gelmekten vazgeçti. Kar yağışı olmaması bölgeyi zorlasa da otellerimiz açısından bu açığı kar makinelerimiz sayesinde kapattık. 25 Aralık’ta pistlerimizi açtık. Eğer pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kaldırılırsa çok ciddi talep alacağız. Ayrıca kayak sporu açık alanda yapıldığı için virüs bulaşma riski de çok düşük. Hem sosyal mesafe hem de kullanılan malzemeler düşünülünce kayak yapmanın herhangi bir risk oluşturmadığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.