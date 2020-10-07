“Kayak merkezimiz parmakla gösterilir vaziyete geldi”

Haber: BMA

Gerede ilçesinde devam eden asfalt çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün asfalt programına dahil edilen Arkut Dağı Kayak Merkezindeki pistlerde asfalt çalışmaları tamamlandı. Arkut Dağı Kayak Merkezinde bulunan tekerlekli kayak-kayaklı koşu pisti asfalt atılması ile birlikte Türkiye'de ilk olma özelliğini elinde bulunduracak. Asfalt işlemleri tamamlanan 2 bin 500 ve bin 800 metre kayaklı koşu pistleri sporcuların kullanıma hazır hale geldi. Böylelikle, Türkiye Kayak Milli takımında yer alan sporcular kamplarını Arkut Kayak Merkezinde daha çok gerçekleştirecek.

“KAYAK MERKEZİMİZ PARMAKLA GÖSTERİLİR VAZİYETE GELDİ”

Arkut Dağı Kayak Merkezindeki asfalt çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne sporcunun ve sporun her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İlçemizin göz bebeği Arkut Dağı Kayak Merkezimiz bizim açımızdan çok önemli bir yere sahip. Gerede’mizin evlatlarının pistlerden daha çok faydalanması açısından pistlerimizi asfalt programımıza alarak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Pistlerin asfaltlanması ile birlikte Arkut Dağı Kayak Merkezimiz daha çok öne çıkarak, Kayak branşında parmakla gösterilir vaziyete geldi. Asfalt çalışmalarını yakinen takip ettim ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya ve Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Pistlerimiz Arkut Dağı Kayak Merkezi sporcularımıza, ilimize, kayak camiasına ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Arkut Dağı Kayak Merkezi sporcuları yeni yapılan pist sayesinde daha önce asfalt üzerinde yapmaları gereken antrenmanlar için şehir dışına gitmekten ve kilometrelerce yol kat etmekten kurtuldu. Sporcular antrenmanlarını artık asfalta kavuşan pistlerde gerçekleştirebilecekler. Ayrıca asfaltı atılan pistler Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) sitesinde geniş yer buldu.