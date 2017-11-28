Gerede İlçesi’nde bulunan bin 800 metre rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezinde 1 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Özellikle kayağa yeni başlayanlar, kayaklı koşu ve Alp disiplini için tercih edilen Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde, yoğun kar yağışıyla birlikte antrenman sahaları ve kayak pistleri kar makineleri ile hazır hale getirildi. Bolu’ya 56, Gerede’ye ise 4 kilometre mesafede bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından onaylı 1,5 ve 5 kilometrelik iki mukavemet pistinde kayaklı yürüyüş ve kayaklı koşu yapılabiliyor.

Öte yandan ilimizin dünyaca ünlü kayak merkezi olan ortalama 2200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezinde kar kalınlığı 55 santimetreyi geçtiği belirtildi. Kartalkaya’da bulunan oteller hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezon için rezervasyon almaya başladı.