Kayak yolunda cipleri kaydırdılar

Kartalkaya yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan aynı marka ve renkteki 2 lüks cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralanırken, araçlarda binlerce liralık hasar oluştu.

Kayak yolunda cipleri kaydırdılar

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Kartalkaya Kayak Merkezi istikametine giden bir cip, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolda karşı yönden gelen aynı marka, model ve renkteki başka bir ciple virajda çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaralanan dört kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı fakat İzzet baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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