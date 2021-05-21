Kaybolan adam aranıyor!

Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Gövem köyünde, yaşayan akrabasının yanına giden Alzheimer (alzaymır) hastası Murat Ulaş geri dönmedi. Bunun üzerine bölgede yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayan Ulaş'ın yakınları, jandarmadan yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri ve İzcilik Federasyonuna bağlı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, zaman zaman termal ve gece görüşlü drone ile de arama yapıyor.

“BUNDAN 3-4 YIL ÖNCE DE EVİNDEN ÇIKMIŞ, GİTMİŞ”

Köy muhtarı Uğur Özcan, gazetecilere, Ulaş'ı bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ailesinden 1-2 kişi helalleştiğini söyledi ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bundan 3-4 yıl önce de evinden çıkıp gitmiş. 2-3 gün sonra Bolu'da bulunmuş" diye konuştu.