Kaybolan çocuğu duyarlı vatandaş buldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Küçük yaştaki çocuğun kaybolma olayı, öğle saatlerinde Bolu Belediyesi’nin pazar yerine çıkan tünelinde meydana geldi. Bir anda yanındaki 7 yaşındaki oğlunu kaybettiğini fark eden anne, 112 Acil servisini aradı.

POLİSLER ALARMA GEÇTİ

Tünel içerisinde anne ile buluşan Çocuk Şubesi Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ve Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, anne ile birlikte kayıp çocuğu aramaya başladı. O sırada gelen telefon üzerine yaklaşık 45 dakika kayıp olan küçük çocuğun Zabıta Karakolu’nda olduğu haberi geldi.

Korku dolu dakikalar yaşan anne, Zabıta Müdürlüğü’nde oğluna doyasıya sarılırken, küçük İ.E.Ç. hem korkudan hem de annesine kavuşmanın mutluğundan gözyaşı döktü.

DUYARLI VATANDAŞ TARAFINDAN BULUNDU

Yetkililerden yapılan açıklamada, küçük çocuğun duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduğu ve Zabıta Müdürlüğü’ne bırakıldığı öğrenildi. Korku ve heyecan dolu dakikalar mutlu bir sonla bitmiş olurken anne, zabıta ve polis ekiplerine teşekkür etti.