Özel Haber: Faruk Çidem

Bu gün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda 5 yaşında ki minik kız çocuğu annesi dolaşırken kayboldu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda kız çocuğu annesini kaybettiğin fark edince ağlamaya başladı. Çevreden korkan çocuğu mahalle sakinleri görünce 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri yerine jandarma intikal etti ve karşısında gören kolluk kuvvetlerini görünce korkan minik kız annemi istiyorum diyerek ağlamaya başladı. Olay yerinde ki çok sayıda vatandaş ve jandarma ekipleri minik kız çocuğu ile ilgilenirken, çocuğun babası gelerek kızını olay yerinden alıp uzaklaştı.