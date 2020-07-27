Kaybolan hayvanları drone ile buldular

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre Mengen İlçesi Dereköy’de ikamet eden Elvide Kayar Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak kendisine ait 14 adet büyükbaş hayvanı oğlu tarafından otlatmak için götürüldüğü ve akşam dönmeye yakın vakitte oğlunun ormanlık alan içerisinde Boz Ayı ile karşılaşması sonucunda hayvanları bırakarak kaçtığını söyledi. İhbar üzerine hemen harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri milli parklar müdürlüğü ekipleri ile birlikte koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Drone ile havadan da izleme yapan ekipler kayıp olan 14 büyükbaş hayvanı dağılmış vaziyette köyden yaklaşık 4 km uzaklıkta bularak hayvan sahibine teslim etti. Hayvan sahibi Elvide Kayar, jandarma ekiplerine minnettar olduklarını söyledi.