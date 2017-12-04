Haber: Semih BAYKAL
Olay, ilimiz merkez Dodurga Mahallesi’ne yakın ormanlık bölgede meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alana çıkan 34 yaşındaki İbrahim Baykara isimli vatandaş, 112 ekiplerini arayarak yaralı olduğunu ve kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine Baykara’nın kaybolduğunu bildirdiği yere 112 Sağlık, UMKE ve polis ekipleri geldi. Baykara’nın cep telefonuna ulaşamayan ekipler ormanlık bölgede yaptıkları yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonrasında vatandaşı bulmayı başardı.
Acılar içinde yerde yatan ve sol bacağını hareket ettiremeyen Baykara, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
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