Haber: Gönül Olutürk

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü’nde ikamet eden 65 yaşındaki Yusuf Öznur, önceki akşam saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktörü ile Kırha Köyü’ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyarete gittiği köyden ayrılan Öznur’un, bir daha evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yusuf Öznur’un ailesi ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı. Daha önce geçirdiği bir kaza nedeniyle sol kolu felçli olan ve konuşmakta zorluk yaşadığı belirtilen Öznur’un, 1.70 boylarında, esmer olduğu ve evden ayrılırken üzerinde gri hırka bulunduğu belirtildi.