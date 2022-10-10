Kayboldu, tüm sevgisini Pitbull ile paylaştı

Haber: Okay Özcan

Ailesinden izinsiz olarak Borazanlar Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak, İzzet Baysal Caddesine kadar gelen 9 yaşındaki H.B., caddede kendi başına oynarken vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar tarafından bir süre izlenen küçük kıza yaklaşan vatandaşlar iletişim kurmayan çalışınca, ne var ki küçük kızın konuşma yeteneğinin olmadığını fark ettiler.

Bu esnafa Hüseyin Üst isimli vatandaş, tüm önlemlerini aldığı Pitbull cinsi Hera isimli köpeği ile caddede bulunan parka geldi.

KORKMADAN SARILMAYA BAŞLADI

Dünyada ve ülkemizde en hırçın köpeklerin arasında olduğu bilinen Pitbull cinsi köpeğin yanına giden küçük kız, köpeğe sevgiyle sarıldı. Başını köpeğin karnına koyan H.B, onunla sevgi dolu vakit geçirdi. Bu durumu gören Bolulu vatandaşlar bu olayları büyük bir şaşkınlıkla izledi.

Küçük kızın kayıp durumunu 112 acil servis hattına bildiren vatandaşların ardından bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu H.B.’nin daha önceden de kaybolduğu tespit edildi.

KÜÇÜK KIZ PİTBULLDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Emniyet ekipleri kaybolan kız çocuğunu ailesine teslim etmek üzere ekip otosuna bindirmek istedi. Bu sırada H.B. bir türlü sarıldığı Pitbull cinsi köpekten ayrılmak istemedi. Bir süre sonra Pitbull cinsi köpeğin sahibi Hüseyin Üst ve Hera’yı ekip otosunun yanına getirerek, küçük kızı araca bindirdiler. Hera ile kayıp kız arasındaki bu sevgiyi gören vatandaşlar duygulu anlar yaşarken bazı vatandaşlar, “Böylesine hırçın bir köpekle küçük kızın yan yana olması ve küçük kızın ona sevgi göstermesi büyük bir olaydır” diyerek, duygularını dile getirdiler.